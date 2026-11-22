Claromecó es escenario de la 25ª edición de la Fiesta de las Colectividades Extranjeras, una celebración que pone en valor las raíces, las tradiciones y la diversidad cultural de las comunidades que forman parte de la localidad.

Las actividades comenzaron con un acto oficial realizado en la plaza San Martín, donde estuvieron representadas las colectividades extranjeras con sede en Claromecó, junto a delegaciones de Tres Arroyos. También participó el intendente municipal, Pablo Garate.

Durante la ceremonia se llevó adelante un gesto simbólico muy significativo: la plantación de un árbol, en el marco de los 25 años de esta fiesta que se ha convertido en un espacio de encuentro y reconocimiento de las distintas culturas.

La celebración continúa en el SUM de la Escuela Secundaria N° 10, donde se desarrollan dos jornadas con entrada libre y gratuita. La propuesta incluye gastronomía típica, música, danzas, artesanos y artistas, en un ambiente que invita a compartir y disfrutar de las tradiciones de cada colectividad.

Luego de la primera jornada realizada ayer, este domingo tendrá lugar el cierre de la fiesta en el mismo espacio, con una nueva oportunidad para disfrutar del encuentro y del calor de las raíces que identifican a cada comunidad.