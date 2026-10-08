El Concejo Deliberante volvió a sesionar con la mira puesta en Claromecó.

Previamente, la vecina Fedra Lis Dualde utilizó la Banca Ciudadana para solicitar información respecto del cumplimiento del cupo laboral travesti-trans y el cupo de discapacidad, la actualización del Registro Sacayán y pedir por el cumplimiento efectivo de estas normativas.

Con el inicio de la sesión en marcha, se aprobó por unanimidad la solicitud de prórroga para la elevación del Proyecto de Presupuesto; las adjudicaciones de la UTF N°4 y de una unidad modular en la Zona de Esparcimiento Nocturno, ambas de Claromecó, y de carros gastronómicos de la ciudad cabecera y las localidades costeras.

Por otro lado, se aprobó por unanimidad la solicitud de la Comisión de Colectividades Extranjeras para el nombramiento oficial del predio ferroviario ubicado en Ituzaingó, entre Saavedra y Dorrego como “Patio de Colectividades”.

También se aprobó por unanimidad la designación interina de Héctor Eduardo Poggi como director del Organismo Descentralizado Claromecó Servicios Turísticos y la solicitud de licencia de la concejal Patricia Zurita.

Por fuera del orden del día, se aprobó por unanimidad un proyecto de los concejales de Fuerza Patria para ampliar la zona de baño en Claromecó y Dunamar y también modificar la extensión de la zona recreativa.