Con el propósito de achicar la brecha tecnológica intergeneracional y brindar herramientas concretas de protección a las familias, la Dirección de Deportes y Políticas para la Juventud de Tres Arroyos, en articulación con el Punto Digital, lanzó la inscripción para la nueva edición del taller gratuito «Conectados y Cuidados».

La iniciativa consta de cuatro encuentros virtuales formativos que se dictarán los días miércoles a partir de las 19:00 horas, con una duración aproximada de una hora por módulo. El programa está diseñado para que padres, tutores y adultos a cargo de niños, niñas y adolescentes comprendan el funcionamiento y las dinámicas cotidianas de las redes sociales, videojuegos y aplicaciones de mayor consumo entre la juventud.

Durante las clases se abordarán estrategias de detección temprana de señales de alerta y se analizarán los riesgos vinculados al ciberacoso, el grooming, la sextorsión, el juego compulsivo a través de plataformas de apuestas online y otras problemáticas que vulneran la privacidad y la integridad de los menores en la red. Asimismo, se brindarán pautas para fomentar una comunicación de confianza en el hogar y promover hábitos digitales seguros.

Desde la Dirección organizadora enfatizaron que la protección de las infancias y juventudes en los entornos virtuales exige una implicación activa de los adultos, destacando que el conocimiento de las herramientas tecnológicas es el primer paso para prevenir situaciones de vulnerabilidad e intervenir a tiempo.

Los interesados en participar de esta capacitación gratuita deberán formalizar su inscripción o solicitar información adicional enviando un mensaje de WhatsApp al número 2983-456538.