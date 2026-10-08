Las inclemencias meteorológicas previstas para el fin de semana obligaron a reestructurar la grilla de actividades de la 12° edición de la tradicional Fiesta del Mate y la Torta Frita en la localidad de Copetonas. Con la premisa de salvaguardar la seguridad, el confort y la logística de los asistentes, emprendedores y espectáculos artísticos, la Municipalidad de Tres Arroyos junto a la Delegación local resolvieron diferir las propuestas al aire libre del sábado hacia el feriado del lunes 12.

Con el nuevo esquema organizativo, la jornada del sábado 10 de octubre quedará acotada de manera exclusiva a la Peña en la Carpa a partir de las 20:00 horas. El espacio techado contará con la presentación en vivo de Juan Huici, musicalización de DJ y un patio gastronómico con expendio de sándwiches de carne, choripanes y bebidas.

El cronograma para el domingo 11 de octubre mantendrá su desarrollo habitual sin modificaciones. La jornada dominical presentará los shows de Roze, Kalimochas, Joaquín Larrea, Los Carrizo, Catalina Ruiz Baliña, la Academia Folklórica Qispi Kay y Rurales de la Danza, acompañados por animaciones infantiles como La Máquina de la Risa, talleres de bachata y repostería, y stands temáticos.

Finalmente, el lunes 12 de octubre albergará la programación originalmente pactada para la apertura. El escenario principal recibirá a los conjuntos Tal Astilla, Hermoso Kotolengo, Dúo Marea, Cerro 7 Colores, Mati Molfese y la Academia Qispi Kay. Durante ese mismo día se disputará además el emblemático concurso de cebadores de mate.

Desde el Ejecutivo comunal subrayaron el valor patrimonial y económico que ostenta este festejo popular para Copetonas y el distrito de Tres Arroyos, reafirmando la convocatoria a toda la región para sumarse a las tres jornadas de tradición y entretenimiento.