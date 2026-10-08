Con el objetivo de simplificar la gestión administrativa y garantizar la inclusión digital de toda la comunidad, la Municipalidad de Tres Arroyos, mediante la Secretaría de Seguridad, difundió la guía actualizada para gestionar la licencia de conducir en el distrito y puso a disposición un esquema de asistencia presencial sin costo.

El procedimiento para iniciar la solicitud de turno —tanto para la obtención por primera vez como para renovación— se efectúa de manera digital a través de la aplicación oficial Mi Tresa o ingresando al portal web municipal (tresarroyos.gobdigital.com.ar). De forma complementaria, los solicitantes deben realizar la capacitación teórica obligatoria alojada en el campus virtual del Centro Regional de Educación Superior de Tres Arroyos (campus.cresta.edu.ar).

Para atender las dificultades técnicas o de conectividad que puedan presentarse durante la instancia virtual, la Dirección de Deportes y Políticas de Juventud habilitó un punto de apoyo personalizado. Los vecinos que requieran orientación pueden concurrir a la sede de calle La Rioja 100 con su teléfono móvil y un correo electrónico activo para completar el registro y la cursada pedagógica. Desde el Ejecutivo remarcaron que tanto la realización del módulo educativo como la tutoría de ayuda son de carácter 100% gratuito.

Una vez acreditado el curso y con la cita confirmada, el trámite presencial de verificación documental y examen práctico/médico se concreta en las dependencias de la Dirección de Licencias de Conducir, situada en Castelli 675. Las autoridades recomendaron iniciar los trámites con la debida antelación para prevenir el vencimiento de las habilitaciones vigentes.