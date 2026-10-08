La ciudad de Tres Arroyos sumará una nueva hito a su agenda cultural con la realización del «Primer Festival de Poesía», un evento diseñado para consolidarse como un espacio de encuentro, expresión comunitaria y puesta en valor de la palabra escrita. Las jornadas centrales se desarrollarán los días viernes 23 y sábado 24 de octubre en la ciudad.

La iniciativa independiente gestada por un grupo de escritoras locales cuenta con el acompañamiento institucional de la Dirección de Cultura, Educación y Derechos Humanos del Municipio. La propuesta busca fortalecer y dar visibilidad a los circuitos creativos de los artistas del distrito y la región, propiciando el intercambio entre autores y lectores.

En el marco del lanzamiento formal de esta primera edición, los organizadores abrieron la convocatoria pública dirigida a editoriales, librerías, feriantes, emprendedores del sector literario y revendedores de libros que deseen exhibir y comercializar sus catálogos durante ambas jornadas. La participación en los espacios feriales es completamente gratuita, con el objetivo de fomentar la pluralidad de propuestas.

Desde la organización informaron que durante los próximos días se difundirán los lugares físicos donde se desarrollará el evento, junto al cronograma detallado de lecturas, talleres, presentaciones y actividades abiertas a toda la comunidad.