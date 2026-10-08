El director del Ente Vial Rural, Héctor Poggi, confirmó que se encuentra al frente del Ente Descentralizado de Claromecó de forma interina por un período de 15 días, cubriendo el receso de vacaciones del titular Nicolás Felipe. Durante este período, Poggi asume la supervisión de las tareas viales y de mantenimiento urbano de la localidad balnearia en un contexto marcado por las persistentes precipitaciones.

Al referirse al estado de las calles, el funcionario explicó que se implementa un esquema de entoscado continuo en arterias clave —como las calles 26 y 44— utilizando material de mayor dureza traído de Rincón del Gallego para asegurar una mayor durabilidad frente al desgaste. Asimismo, precisó que, ante la imposibilidad técnica de nivelar ciertos sectores que acumulan agua sin perjudicar las viviendas de los vecinos, el Ente se encuentra testeando la construcción de pozos absorbentes rellenados con piedra que funcionan como sumideros para derivar los excedentes pluviales hacia la napa de forma progresiva.

Por otra parte, Poggi reconoció las complicaciones edilicias y estructurales provocadas por los recientes temporales y las sudestadas en el sector costero. En esa línea, adelantó que para el mes de noviembre está planificada una intervención integral sobre la zona de la Costanera para reparar el socavamiento del terreno y reacondicionar las áreas de estacionamiento de cara a la próxima temporada de verano.