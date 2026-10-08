En uso de la Banca Ciudadana en el Concejo Deliberante, la activista Fedra Dualde solicitó de manera formal un informe oficial y actualizado sobre el cumplimiento de los cupos laborales municipal para personas travestis, trans y no binarias (Ordenanza 7.344) y para personas con discapacidad (Ley Provincial 10.592). Además, visibilizó la crítica situación social que se vive en los sectores periféricos de la ciudad e invitó a los concejales a recorrer los barrios para conocer la realidad de los vecinos.

Durante su exposición, Dualde enfatizó en la necesidad de contar con datos claros y transparentes por parte del Departamento Ejecutivo respecto al estado del Registro Zacayán, la cantidad exacta de empleados municipales y el porcentaje real de cumplimiento de ambos cupos, destacando que representan derechos fundamentales que no deben confundirse ni superponerse. En su intervención, también reconoció el acompañamiento inicial que tuvo esta normativa en el cuerpo deliberativo por parte de los exediles Julio Federico y Claudia Citadino.

Por otra parte, la referente social expuso la preocupante realidad que atraviesan muchas familias en Tres Arroyos producto de la crisis económica, señalando la falta de presencia de los equipos de Trabajo Social en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) barriales. Al respecto, instó a los ediles a acercarse al territorio para escuchar las demandas de la comunidad sin falsas promesas y concluyó manifestando que «los derechos no se mendigan, se garantizan».