El Comedor Los Ángeles de Mónica inició una campaña solidaria para recolectar juguetes y golosinas con vistas a la realización de un festival navideño destinado a los chicos del barrio. La iniciativa fue presentada por Mariano, integrante de la entidad, durante una entrevista en diálogo con Radio 3 Continental.

Según explicó, el objetivo es repetir una experiencia similar a la desarrollada durante el Día del Niño, que contó con una importante participación de vecinos y familias. “La idea es hacer algo parecido a lo que hicimos en el Festival del Día del Niño, convocar a la comunidad para pasar un día diferente, entregar regalos, juguetes y contar con la presencia de Papá Noel”, señaló.

Más chicos en el comedor

Mariano destacó que, tras aquella celebración, la institución experimentó un crecimiento en la cantidad de asistentes. Actualmente, cerca de 35 chicos concurren al comedor y participan de las actividades que se desarrollan junto a la escuelita de fútbol.

Sin embargo, reconoció que la situación económica obligó a suspender los almuerzos que se brindaban los fines de semana. “Está muy complicado. Teníamos lugares que nos ayudaban y han dejado de hacerlo por la misma situación que está pasando”, explicó. A pesar de ello, manifestó su confianza en poder recuperar ese servicio en el futuro.

Obras y mejoras en el espacio

Paralelamente, el comedor continúa avanzando con trabajos de infraestructura. Entre las mejoras que se están llevando adelante se encuentran la instalación de agua caliente y fría, la construcción de mesadas, tareas de revoque interior y exterior, y la colocación de pisos.

“Se está haciendo un paso enorme en un año para el comedor y estamos súper felices”, expresó Mariano, quien además destacó el aporte de empresas, familiares y vecinos para concretar las obras.

Cómo colaborar

La campaña está enfocada principalmente en la recepción de juguetes y golosinas. Quienes deseen colaborar pueden comunicarse con la institución a través de sus redes sociales o teléfono para coordinar el retiro de las donaciones, o acercarse directamente al comedor ubicado en Godoy Cruz 251.

Desde la organización remarcaron que la convocatoria está abierta a toda la comunidad y que el propósito es brindar una jornada especial a los niños y sus familias durante las próximas fiestas.