El pasado sábado 3 de octubre se disputó en Monte Hermoso la quinta y última fecha del Campeonato del Sur de Duatlón 2026, competencia que reunió a más de un centenar de participantes de distintos puntos de la región.



En esta importante definición estuvo presente Marianela Taboada, representante de Los Correcaminos de la Escuela Municipal de Atletismo de Tres Arroyos, quien tuvo una excelente actuación en la modalidad Mountain Bike.



La competencia, desarrollada sobre una distancia de 4 kilómetros de pedestrismo, 30 kilómetros de ciclismo y otros 4 kilómetros de pedestrismo, encontró a Taboada en el segundo lugar entre las damas MTB, con un tiempo de 1 hora, 54 minutos y 31 segundos. La victoria correspondió a Norma Camargo, de Coronel Dorrego, con 1h47m55s.



Pero el resultado de Monte Hermoso tuvo un valor aún mayor para la atleta tresarroyense, ya que le permitió cerrar el campeonato en el segundo puesto de la clasificación general anual de MTB femenina, consagrándose subcampeona del Campeonato del Sur de Duatlón 2026, con 490 puntos.



La clasificación final tuvo a Norma Camargo en el primer lugar, con 550 puntos, seguida por Marianela Taboada (490) y Anabella Corbetto, de Sierra de la Ventana, con 440 unidades.



De esta manera, Marianela completa una muy buena temporada dentro de una disciplina que combina dos especialidades exigentes como el pedestrismo y el ciclismo, representando nuevamente a Los Correcaminos de la Escuela Municipal de Atletismo y dejando a Tres Arroyos entre los protagonistas del campeonato regional.



Desde la Escuela Municipal de Atletismo se destacó el esfuerzo y la constancia de la deportista, que volvió a demostrar su nivel competitivo a lo largo de una temporada que tuvo cinco fechas, disputadas en Pehuen Co, Bahía Blanca, Copetonas, Sierra de la Ventana y Monte Hermoso.



Un nuevo logro para Los Correcaminos y para el deporte de Tres Arroyos.