La Asociación Tresarroyense de Bochas llevó adelante la quinta fecha del Campeonato Oficial de Tríos de 3ª categoría, con encuentros correspondientes a las zonas A y B.

En la Zona A, Estudiantes “A” logró un valioso triunfo frente a Sociedad Española por 15 a 12 en un partido muy parejo, mientras que Huracán “B” también festejó tras superar a Recreativo Echegoyen “A” por 15 a 9. En esta jornada tuvo fecha libre Club de Pelota.

Por la Zona B, Recreativo Echegoyen “B” se quedó con una importante victoria al derrotar a Recreativo Claromecó por 15 a 8. En tanto, Huracán “A” ratificó su buen momento y mostró toda su contundencia al imponerse con claridad sobre Oriente F.C. por 15 a 2. En esta zona quedó libre Estudiantes “B”.

Con estos resultados, el certamen continúa desarrollándose con gran competitividad y mantiene abiertas las expectativas de los equipos que buscan posicionarse de cara a las instancias decisivas del torneo organizado por la Asociación Tresarroyense de Bochas.