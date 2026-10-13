Durante el pasado fin de semana, la Dirección de Cultura y la Dirección de Turismo de la Municipalidad de Tres Arroyos formaron parte de una nueva edición de la tradicional Fiesta de la Torta Frita, acompañando el desarrollo de esta festividad popular mediante la instalación de un puesto institucional interactivo.

La iniciativa tuvo como propósito consolidar un espacio de cercanía y diálogo directo con los vecinos del distrito y los turistas que se acercaron a disfrutar de la jornada. Desde el espacio articulado por ambas carteras, se difundieron las diversas propuestas y programas culturales vigentes, al tiempo que se ofreció información sobre los atractivos turísticos y las actividades impulsadas desde la gestión municipal.

Con esta participación, el Municipio reafirma su compromiso de acompañar las manifestaciones populares de las localidades de la región, fortaleciendo la identidad local, el turismo de proximidad y el encuentro comunitario.