El Museo Municipal de Bellas Artes de Tres Arroyos (MUBATA) abrió sus puertas a una nueva propuesta cultural con la inauguración de la muestra titulada «In der Pampa». La exposición reúne una cuidada selección de creaciones y material de archivo firmados por el artista Guillermo Düvelmeyer, bajo la labor curatorial de Gabriela Francone.

La propuesta invita a residentes y visitantes a sumergirse en una experiencia estética que vincula la producción artística con las diversas interpretaciones del paisaje y la impronta territorial.

La muestra se encuentra oficialmente abierta al público en las instalaciones del museo, ubicado en la ciudad, con entrada libre y gratuita, consolidándose como una opción destacada dentro de la agenda cultural local de la temporada.