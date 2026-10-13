El Gobierno nacional promulgó la Ley 27.828, que modifica el régimen de Zona Fría y pone un límite al acceso automático a los descuentos en las facturas de gas. La normativa publicada este martes en el Boletín Oficial impactará en la tarifa de 3.350.000 de hogares del país (1.240.000 ubicados en 94 municipios bonaerenses).

Uno de los principales cambios es que la residencia en «una zona alcanzada por la ampliación anterior ya no será suficiente para acceder automáticamente al descuento».

En este sentido, los hogares deberán estar inscriptos en el Régimen de Subsidios Focalizados y cumplir las condiciones establecidas por la nueva normativa para acceder al beneficio.

Para acceder deberán acreditar vulnerabilidad socioeconómica. El criterio fijado en el proyecto establece un tope de ingresos equivalente a tres Canastas Básicas Totales, que actualmente equivalen a exactamente $4.816.491 para una familia tipo.

También accederán en forma directa los hogares con Certificado de Vivienda Familiar del ReNaBaP, los veteranos de Malvinas y aquellos con un integrante con Certificado Único de Discapacidad, aunque estos últimos casos serán evaluados por la Secretaría de Energía.

Menos hogares en la Zona Fría y gas más caro

En lo que respecta a la tarifa, el subsidio que hoy oscila entre el 30% y 50%, aunque varía dependiendo de la región, ya no abarcará toda la factura, sino solo el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), lo que reduce su impacto.

De acuerdo a diferentes estudios, la mayoría de los usuarios bonaerenses recibirán facturas de gas 55% más altas, en promedio.

Aunque todo dependerá si entra dentro del nuevo régimen de subsidio y del consumo, ya que el beneficio es sobre el precio del gas.