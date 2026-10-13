Este sábado se llevará a cabo un destacado encuentro de automóviles que marcaron la historia del deporte motor y estuvieron vinculados al Turismo Carretera, el Turismo Nacional y el Club Quilmes. La iniciativa tiene como principal objetivo promocionar el museo de la institución y convocar a los entusiastas de los fierros a disfrutar de una jornada única en la ciudad.

El evento contará con la presencia de vehículos originales y réplicas de gran precisión, entre los que se destacan el auto de Alberto Biberi, el Falcon original, la réplica de la coupé que corría Ángel Tignanelli (Dinesio) en el equipo Fiat, y máquinas de Nuxen y Giustolari Borelli. Asimismo, se exhibirán unidades emblemáticas construidas en la región, como el último auto que corrió Lavari en categorías zonales y la coupé Ford adquirida por el museo, además de ejemplares donados en vida por figuras como el Negro de La Riestra.

La muestra se desarrollará sobre la calle, la cual permanecerá cerrada al tránsito vehicular en el tramo comprendido entre Moreno y Sarmiento para permitir la circulación exclusiva de peatones. Los asistentes podrán recorrer la exposición al aire libre y, en paralelo, ingresar al museo para conocer su patrimonio histórico. La actividad comenzará a las 10:00 y se extenderá hasta las 16:00 horas, aunque los expositores que lo deseen podrán dejar sus vehículos hasta la tardecita, y se contará con servicio gastronómico para el público.