El Centro Regional de Estudios Superiores de Tres Arroyos (CRESTA) continúa ampliando su oferta académica con nuevas propuestas de formación universitaria y tecnicaturas destinadas a responder a las demandas educativas y laborales de la comunidad.

En diálogo con Radio 3 Continental, Valeria Guido brindó detalles sobre las carreras que se encuentran abiertas o próximas a iniciar sus inscripciones, las expectativas para el próximo ciclo lectivo y las dificultades que atraviesa el sistema universitario público por las restricciones presupuestarias.

Nuevas oportunidades de formación

Entre las propuestas destacadas se encuentra la segunda cohorte de la Licenciatura en Enfermería, destinada a técnicos y técnicas en enfermería que quieran continuar sus estudios y obtener el título de grado a través de la Universidad Nacional del Sur. Guido explicó que el cupo es limitado y está condicionado por las instalaciones disponibles en el hospital para realizar las prácticas profesionales.

También se prepara la inscripción a la Licenciatura en Administración Agraria, cuyo período será más acotado. En este caso, desde CRESTA buscan acompañar a los interesados para que conozcan el plan de estudios, las incumbencias del título y el compromiso que demanda una carrera universitaria.

Por otra parte, ya se encuentran abiertas las inscripciones para tres propuestas de la Universidad Provincial del Sudoeste (UPSO): la Diplomatura en Producción Gráfica y Digital, como título intermedio de la Tecnicatura en Diseño Gráfico y Emprendimientos Visuales, y la Tecnicatura en Marketing Digital y Comercio Electrónico. Según lo informado, estas propuestas mantienen abierta la inscripción hasta febrero.

La oferta se completa con otras alternativas vinculadas con distintos sectores productivos y profesionales:

Tecnicatura en Producciones Vegetales Intensivas , de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

, de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Tecnicatura en Gestión Cultural , también de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Ambas se cursan a distancia y sin arancel.

, también de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Ambas se cursan a distancia y sin arancel. Curso de Perito en Granos , una formación arancelada que prepara para rendir el examen de acreditación ante el SENASA.

, una formación arancelada que prepara para rendir el examen de acreditación ante el SENASA. Licenciatura en Análisis y Gestión de Datos , con título intermedio de Analista, de la Universidad Nacional de San Luis, en modalidad a distancia.

, con título intermedio de Analista, de la Universidad Nacional de San Luis, en modalidad a distancia. Diplomatura en Diseño de Interiores, de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, cuya inscripción se abrirá próximamente.

Guido señaló que el equipo de CRESTA continúa trabajando en nuevas propuestas, a partir de los pedidos de la comunidad y de las necesidades de formación que se identifican en el ámbito laboral.

Las dificultades del financiamiento universitario

Durante la entrevista, la referente también se refirió a las consecuencias de las restricciones presupuestarias que afectan a las universidades públicas y que condicionan la posibilidad de ampliar la oferta educativa.

Como ejemplo, contó que CRESTA había evaluado incorporar una tecnicatura de la Universidad Nacional del Sur, pero la propuesta no pudo concretarse porque la institución concentra sus esfuerzos en garantizar el plantel docente necesario para dictar las carreras en su propia sede.

En ese sentido, mencionó las dificultades vinculadas con los bajos salarios, la salida de docentes hacia otros ámbitos laborales y los concursos que quedan desiertos.

Además, advirtió que el crecimiento de la demanda de formación universitaria no siempre puede ser acompañado por la capacidad técnica de las instituciones. Esta situación, explicó, lleva a limitar los períodos de inscripción para mantener una matrícula que pueda sostenerse adecuadamente.

“La verdad que es un momento muy triste para nuestro sistema científico, tecnológico y universitario”, expresó al referirse también a las dificultades para sostener proyectos de investigación y abrir nuevas convocatorias.

Un año de desafíos y oportunidades para CRESTA

Al realizar un balance del año, Guido destacó el trabajo desarrollado para responder a las demandas educativas y generar nuevas oportunidades de formación para la comunidad.

Señaló que el objetivo no es solamente acompañar a quienes comienzan una carrera universitaria, sino también ofrecer alternativas a quienes desean retomar sus estudios o sumar nuevas herramientas para su desarrollo profesional.

En ese marco, sostuvo que diversificar las posibilidades educativas permite fortalecer las capacidades productivas locales y contribuir a mejorar las condiciones de vida de la comunidad.

Respecto de las propuestas que despertaron mayor interés, indicó que las vinculadas con el marketing y la comercialización digital, el sector agropecuario y la enfermería tuvieron una importante convocatoria, aunque aclaró que todavía no cuentan con cifras definitivas para el nuevo período de inscripción.

La formación en salud, una demanda sostenida

Guido también resaltó la convocatoria que tuvo la Diplomatura en Asistente Gerontológico, cuya inscripción cerró recientemente. La propuesta se concretó a través del programa Puentes de la Provincia de Buenos Aires y apunta a brindar herramientas para el acompañamiento de adultos mayores.

La referente consideró que este tipo de formación resulta especialmente importante ante el crecimiento de las necesidades de cuidado vinculadas con los cambios demográficos.

Finalmente, expresó su satisfacción por contribuir a la preparación de nuevos profesionales para el ámbito de la salud y reafirmó el compromiso de CRESTA con la ampliación de oportunidades educativas, la formación continua y el desarrollo de Tres Arroyos.