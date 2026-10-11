En un gesto de acompañamiento institucional y solidaridad, el Rotary Club Tres Arroyos efectivizó la entrega de $5.080.000 a la ONG «Un Mundo Divertido con Vos». La importante suma representa un impulso económico fundamental para que la asociación continúe con los trabajos de acondicionamiento e infraestructura en su edificio propio.

La ceremonia contó con la participación del presidente del Rotary Club Tres Arroyos, Hernán Harispe, junto a las integrantes de la entidad Eugenia Müller y Liliana Viejo. Por parte de la ONG beneficiada, la recepción de la donación estuvo a cargo de su fundadora y referente, Claudia Córdoba, quien estuvo acompañada por colaboradores de la institución.

El monto otorgado proviene de lo recaudado a través de la venta de entradas del tradicional almuerzo oficial desarrollado en la Exposición Ganadera, Industrial y Comercial de la Sociedad Rural de Tres Arroyos, articulando así el trabajo de las entidades del campo con fines benéficos para la ciudad.

La ONG «Un Mundo Divertido con Vos» es una entidad sin fines de lucro abocada a la contención, inclusión y restitución de derechos de niños, jóvenes, adultos mayores y familias en situación de vulnerabilidad social en Tres Arroyos. Entre sus prestaciones habituales se destacan la entrega de meriendas, el dictado de talleres, el apoyo escolar y la organización de actividades recreativas comunitarias. Con este respaldo económico, la institución prevé optimizar las instalaciones de su sede para afianzar sus espacios de atención y cuidado integral.

Desde la conducción rotaria destacaron la relevancia del trabajo conjunto interinstitucional y reafirmaron su predisposición para continuar respaldando iniciativas de alto impacto comunitario en el distrito.