Con una concurrida participación de vecinos, entidades intermedias y autoridades del distrito de Tres Arroyos, la localidad de Copetonas celebró un nuevo aniversario en el marco de una ceremonia institucional caracterizada por la memoria, la emoción y el reconocimiento a sus pobladores.

El acto protocolar estuvo encabezado por el intendente municipal, Pablo Garate, y el delegado de la localidad, Manuel Reynoso, acompañados por miembros del gabinete comunal y representantes de diversas organizaciones de la comunidad.

Tras la entonación del Himno Nacional Argentino, se dio lugar a uno de los momentos centrales de la jornada: el descubrimiento de una placa conmemorativa a cargo de las máximas autoridades presentes. A través de este gesto, se rindió tributo al aporte comunitario de los vecinos Beatriz Piñero, Rine Scigalszky, Eva Lacave, Yolanda Gaitán y Miguel Martínez.

Asimismo, la ceremonia reservó un espacio de profundo respeto y emotividad para homenajear a Blas Fernández y Roberto Andersen, veteranos de la Guerra de Malvinas originarios de la localidad. Durante la entrega de presentes, Fernández tomó la palabra para reivindicar la gesta de los héroes de la patria y expresar su gratitud hacia la comunidad que los vio crecer.

Al momento de los discursos, el delegado Manuel Reynoso instó a la ciudadanía a continuar fortaleciendo el entramado institucional y convocó especialmente a la juventud a sumarse a los espacios de participación para aportar nuevas ideas e impulsos al desarrollo local.

En el cierre del encuentro, el intendente Pablo Garate enfatizó la importancia de planificar el crecimiento de Copetonas de forma coordinada y compartida. En su mensaje, el jefe comunal destacó el valor de construir comunidad por encima de las diferencias, asegurando las condiciones necesarias para que las nuevas generaciones encuentren oportunidades de arraigo, desarrollo y proyección en su propia tierra.