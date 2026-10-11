Continuó la fecha 10 del torneo Clausura de Segunda división con casi todo definido, Agrario campeón y ascendido, en tanto resta un cupo para ingresar a la lIguilla y lo disputan Cascallares que ganó hoy y Central que juega mañana
Cascallares derrotó al campeón por 2 a 1 y dejó sin invicto en el Clausura a Agrario, además con esta victoria el Rojinegro alcanzó la línea de Central y da lucha por el ingreso a la Liguilla
En el otro partido disputado esta tarde Argentino goleó a Alumni por 3 a 0 y se trepó al cuarto lugar en la tabla general
La fecha se inició el fin de semana pasado con el triunfo de Recreativo Claromeco por 1 a 0 sobre la ACDC y la victoria de Copetonas por 3 a 1 ante Juan E Barra jugando como visitante
En la tarde de este lunes en el Victorino Albani se completará la fecha con el partido Central vs Unión
Síntesis
CASCALLARES 2 vs AGRARIO 1
Goles. Sócrates Courtil (Ag), Maxi González (Casc), Alejandro Barrionuevo (Casc)
Incidencias: No hubo
Cuarta división: 2 x 5
Arbitro: Terna de Bahia Blanca
CLAROMECO 1 vs ACDC 0
Gol: Fantino Peralta (Cl) de penal
Incidencias: No hubo
Cuarta división: 7 x 0
Arbitro: Luis Matallán
ARGENTINO 3 vs ALUMNI 0
Goles: Maico Gutiérrez (AJ), Nahuel Miranca (Aj), Brien Angeli (AJ)
Incidencias: Nicolas Herrera (Al) atajó penal a Lionel Alvarez (AJ)
Cuarta división: 3 x 2
Arbitro: José García
JUAN E BARRA 1 vs COPETONAS 3
Goles: Angel Olivera (Cop), Tomas Orellano (Cop), Brian Díaz (JEB), Kevin Arana (Cop)
Incidencias: No hubo
Cuarta división: 1 x 3
Arbitro: Leonardo Carrizo
Posiciones
AGRARIO 23
CLAROMECO 18
CENTRAL 15
GARMENSE 15
ARGENTINO 14
UNION 13
ALUMNI 12
CASCALLARES 9
COPETONAS 6
ACDC 5
JUAN E BARRA 2
Tabla General
AGRARIO 48
ALUMNI * 35
CLAROMECO * 34
ARGENTINO * 30
GARMENSE * 29
UNION * 28
CENTRAL * 20
CASCALLARES 20
COPETONAS 16
JUAN E BARRA 12
ACDC 12
* clasificados
Próxima fecha
Fecha 11
GAR,EMSE vs JUAN E BARRA
COPETONAS vs ARGENTIN O
ALUMNI vs CENTRAL
UNION vs CLAROMECO
ACDC vs CASCALLARES
Libre: AGRARIO