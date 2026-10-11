Los atletas del equipo Panta Rhei Entrenamiento tuvieron un activo y destacado domingo 10 de octubre, participando simultáneamente en competencias atléticas desarrolladas en las localidades de Tandil y Oriente.

Grandes actuaciones en la zona

• Imanol Ordóñez compitió en los 8 km del Taller Protegido de Oriente, completando el recorrido con un tiempo de 35’34». Con este registro, Ordóñez logró el 2.º puesto en su categoría (25 a 29 años) y finalizó en la 10.ª posición de la clasificación general.

• Fabiana Benavídez, por su parte, representó al equipo en la tradicional e histórica Pretandilia de 8 km en la ciudad de Tandil. Detuvo el cronómetro en 55’42», adjudicándose el 7.º lugar en la categoría de 50 a 54 años.

Desde el equipo Panta Rhei felicitaron efusivamente a ambos compañeros por el esfuerzo, el compromiso y por seguir sumando presencia en las distintas pruebas atléticas de la región.