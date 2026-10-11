Comenzó la disputa de la novena fecha del torneo Clausura RVD 75 Aniversario con los empates entre los equipos que se disputan el campeonato

En el Roberto Lorenzo Bottino, Huracán recibió al líder Olimpo y, pese a la expectativa creada, ambos equipos quedaron en deuda y no pasaron del empate sin goles que deja más satisfecho al Aurinegro que se mantuvo en lo más alto de la tabla

No pudo aprovechar Huracán Ciclista que necesitaba la vic5toria para arrimarse y mantener sus chances de ganar el Clausura, solo empató con Villa sin goles y quedó muy lejos de la cima

En la pelea por no descender ocurrió algo similar a la disputa del campeonato, Once Corazones tenia el partido en el bolsillo, derrotaba a Quilmes por 3 a 1 y obligaba a San Martin a ganar los próximo dos partidos, sin embargo en los minutos finales el Cervecero lo empató y el juego terminó 3 a 3

San Martín estuvo dos veces en desventaja con El Nacional, pero cortó una racha de 7 derrotas consecutivas y logró sumar un punto con el empate 2 a 2

El único que sumó de a 3 en esta tarde fue Independencia que derrotó a Echegoyen por 2 a 0 y acomoda la campaña anual mientras que los de Bellocq quedaron finalmente a resguardo de la promoción son los puntos no sumados por San Martín

A la fecha le queda el clásico entre Colegiales vs Boca programado para este lunes desde las 16 horas

Síntesis

VILLA DEL PARQUE 0 vs HURACAN CICLISTA 0

Goles: No hubo

Incidencias: no hubo

Tercera división: 2 x 2

Arbitro: Luciano García

HURACAN 0 vs OLIMPO o

Goles: No hubo

Incidencias: No hubo

Tercera división: 7 x 0

Arbitro: Hugo Plaza

ONCE CORAZONES 3 vs QUILMES 3

Goles: Kevin Heim (OC), Juan Sosa (Q) de penal, Julián Salas (OC) de penal, Kevin Heim (OC), Tomas Espinosa (Q), Tomas Espinosa (Q)

Incidencias: No hubo

Tercera división: 3 x 0

Arbitro: Terna de Bahia Blanca

SAN MARTIN 2 vs EL NACIONAL 2

Goles: Javier Elizondo (EN), Abel Pereyra (SM) de penal, Dante García (EN), Blas Piscicelli (SM)

Incidencias: No hubo

Tercera división: 2 x 2

Arbitro: Marcos Porras

INDEPENDENCIA 2 vs ECHEGOYEN 0

Goles: Lautaro Sosa (DI), Agustin Quiroga (DI)

Incidencias: No hubo

Tercera división: 2 x 3

Arbitro: Walter Torraca

Posiciones

OLIMPO 20

HURACAN 19

HURACAN CICLISTA 15

QUILMES 13

EL NACIONAL 13

VILLA DEL PARQUE 12

BOCA 12

INDEPENDENCIA 11

COLEGIALES 10

ECHEGOYEN 8

ONCE CORAZONES 5

SAN MARTIN 4

Próxima fecha

Fecha 10

INDEPENDENCIA vs SAN MARTIN

EL NACIONAL vs ONCE CORAZONES

QUILMES vs COLEGIALES

BOCA vs HURACAN

OLIMPO vs VILLA DEL PARQUE

ECHEGOYEN vs HURACAN CICLISTA