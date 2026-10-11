Comenzó la disputa de la novena fecha del torneo Clausura RVD 75 Aniversario con los empates entre los equipos que se disputan el campeonato
En el Roberto Lorenzo Bottino, Huracán recibió al líder Olimpo y, pese a la expectativa creada, ambos equipos quedaron en deuda y no pasaron del empate sin goles que deja más satisfecho al Aurinegro que se mantuvo en lo más alto de la tabla
No pudo aprovechar Huracán Ciclista que necesitaba la vic5toria para arrimarse y mantener sus chances de ganar el Clausura, solo empató con Villa sin goles y quedó muy lejos de la cima
En la pelea por no descender ocurrió algo similar a la disputa del campeonato, Once Corazones tenia el partido en el bolsillo, derrotaba a Quilmes por 3 a 1 y obligaba a San Martin a ganar los próximo dos partidos, sin embargo en los minutos finales el Cervecero lo empató y el juego terminó 3 a 3
San Martín estuvo dos veces en desventaja con El Nacional, pero cortó una racha de 7 derrotas consecutivas y logró sumar un punto con el empate 2 a 2
El único que sumó de a 3 en esta tarde fue Independencia que derrotó a Echegoyen por 2 a 0 y acomoda la campaña anual mientras que los de Bellocq quedaron finalmente a resguardo de la promoción son los puntos no sumados por San Martín
A la fecha le queda el clásico entre Colegiales vs Boca programado para este lunes desde las 16 horas
Síntesis
VILLA DEL PARQUE 0 vs HURACAN CICLISTA 0
Goles: No hubo
Incidencias: no hubo
Tercera división: 2 x 2
Arbitro: Luciano García
HURACAN 0 vs OLIMPO o
Goles: No hubo
Incidencias: No hubo
Tercera división: 7 x 0
Arbitro: Hugo Plaza
ONCE CORAZONES 3 vs QUILMES 3
Goles: Kevin Heim (OC), Juan Sosa (Q) de penal, Julián Salas (OC) de penal, Kevin Heim (OC), Tomas Espinosa (Q), Tomas Espinosa (Q)
Incidencias: No hubo
Tercera división: 3 x 0
Arbitro: Terna de Bahia Blanca
SAN MARTIN 2 vs EL NACIONAL 2
Goles: Javier Elizondo (EN), Abel Pereyra (SM) de penal, Dante García (EN), Blas Piscicelli (SM)
Incidencias: No hubo
Tercera división: 2 x 2
Arbitro: Marcos Porras
INDEPENDENCIA 2 vs ECHEGOYEN 0
Goles: Lautaro Sosa (DI), Agustin Quiroga (DI)
Incidencias: No hubo
Tercera división: 2 x 3
Arbitro: Walter Torraca
Posiciones
OLIMPO 20
HURACAN 19
HURACAN CICLISTA 15
QUILMES 13
EL NACIONAL 13
VILLA DEL PARQUE 12
BOCA 12
INDEPENDENCIA 11
COLEGIALES 10
ECHEGOYEN 8
ONCE CORAZONES 5
SAN MARTIN 4
Próxima fecha
Fecha 10
INDEPENDENCIA vs SAN MARTIN
EL NACIONAL vs ONCE CORAZONES
QUILMES vs COLEGIALES
BOCA vs HURACAN
OLIMPO vs VILLA DEL PARQUE
ECHEGOYEN vs HURACAN CICLISTA