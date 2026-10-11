Se completó la primera rueda del Torneo Provincial de Clubes de básquetbol, con Alumni y Estudiantes como protagonistas destacados, luego de conseguir nuevas victorias para mantenerse en lo más alto de sus respectivas posiciones.
En Orense, Alumni superó por 79 a 62 a Unión y Progreso de Tandil, en un encuentro en el que logró establecer diferencias a partir del tercer cuarto. El Rojito se impuso con parciales de 19-15, 16-19, 22-15 y 22-13.
Bautista Besmalinovich, con 22 puntos, fue el máximo anotador de Alumni, seguido por Manuel Luna, que aportó 10 unidades. En el conjunto tandilense se destacó Franco Chir, autor de 20 puntos. Además, Tomás Goizueta tuvo una importante tarea en los tableros, con 10 rebotes.
Por su parte, Estudiantes consiguió una contundente victoria como visitante frente a Kimberley de Mar del Plata por 104 a 58, en una actuación ofensiva que le permitió cerrar la primera rueda con un resultado categórico.
En Tandil, Independiente también se impuso con amplitud al derrotar a Pueblo Nuevo por 93 a 44, en otro de los encuentros correspondientes a la jornada.
De esta manera, el certamen completó la primera mitad de su etapa clasificatoria, con Alumni y Estudiantes bien posicionados de cara a la continuidad de la competencia.
Resultados
Fecha 7
ALUMNI 79 vs UNION Y PROGRESO 62
INDEPENDIENTE 93 vs PUEBLO NUEVO 44
KIMBERLEY 58 vs ESTUDIANTES 104
Libre vs RACING
Posiciones
ESTUDIANTES 11
ALUMNI 11
RACING 10
INDEPENDIENTE 10
KIMBERLEY 8
PUEBLO NUEVO 7
UNION Y PROGRESO 6
Próxima fecha
Fecha 8
KIMBERLEY vs UNION Y PROGRESO
INDEPENDIENTE vs ALUMNI
PUEBLO NUEVO vs RACING
Libre vs ESTUDIANTES