Se completó la primera rueda del Torneo Provincial de Clubes de básquetbol, con Alumni y Estudiantes como protagonistas destacados, luego de conseguir nuevas victorias para mantenerse en lo más alto de sus respectivas posiciones.

En Orense, Alumni superó por 79 a 62 a Unión y Progreso de Tandil, en un encuentro en el que logró establecer diferencias a partir del tercer cuarto. El Rojito se impuso con parciales de 19-15, 16-19, 22-15 y 22-13.

Bautista Besmalinovich, con 22 puntos, fue el máximo anotador de Alumni, seguido por Manuel Luna, que aportó 10 unidades. En el conjunto tandilense se destacó Franco Chir, autor de 20 puntos. Además, Tomás Goizueta tuvo una importante tarea en los tableros, con 10 rebotes.

Por su parte, Estudiantes consiguió una contundente victoria como visitante frente a Kimberley de Mar del Plata por 104 a 58, en una actuación ofensiva que le permitió cerrar la primera rueda con un resultado categórico.

En Tandil, Independiente también se impuso con amplitud al derrotar a Pueblo Nuevo por 93 a 44, en otro de los encuentros correspondientes a la jornada.

De esta manera, el certamen completó la primera mitad de su etapa clasificatoria, con Alumni y Estudiantes bien posicionados de cara a la continuidad de la competencia.

Resultados

Fecha 7

ALUMNI 79 vs UNION Y PROGRESO 62

INDEPENDIENTE 93 vs PUEBLO NUEVO 44

KIMBERLEY 58 vs ESTUDIANTES 104

Libre vs RACING

Posiciones

ESTUDIANTES 11

ALUMNI 11

RACING 10

INDEPENDIENTE 10

KIMBERLEY 8

PUEBLO NUEVO 7

UNION Y PROGRESO 6

Próxima fecha

Fecha 8

KIMBERLEY vs UNION Y PROGRESO

INDEPENDIENTE vs ALUMNI

PUEBLO NUEVO vs RACING

Libre vs ESTUDIANTES