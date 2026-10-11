La 12ª fecha del Torneo Oficial de Primera División de básquetbol, denominado RvD 75 Aniversario, comenzó con dos encuentros que terminaron en victorias de Huracán y Costa Sud, equipos que buscan sostenerse en los primeros lugares de la tabla de posiciones.

En el clásico de barrio, Huracán venció a Quilmes por 71 a 68 en tiempo suplementario, luego de igualar en 63 al cabo de los cuatro cuartos. El Globo logró quedarse con un partido muy parejo, que necesitó de cinco minutos adicionales para definir al ganador.

Los parciales fueron 21-16, 14-23, 15-8 y 13-15, mientras que en el suplementario Huracán se impuso por 8-5. Ignacio Iraola, con 19 puntos, Matías García, con 16, y Ulises Otero, con 15 tantos y 15 rebotes, fueron los principales anotadores del ganador. En Quilmes se destacó Marcos Fransen, autor de 25 puntos, acompañado por Facundo Fransen, que aportó 14.

Por su parte, Costa Sud superó como local a Claromecó por 78 a 54 y consiguió una victoria que le permite continuar en el cuarto puesto, detrás de Huracán.

El Oriverde construyó su triunfo con una buena producción ofensiva y se quedó con los cuatro parciales: 27-16, 14-6, 20-15 y 17-17. Nicolás Lofiego, con 23 puntos, Emiliano Acosta, con 17, y Nate Gordon, con 12, encabezaron el goleo del conjunto ganador. En Claromecó, Mauro Escujuri fue el máximo anotador con 16 unidades.

La fecha continuará el martes con el encuentro entre Huracán de Necochea y Club de Pelota, mientras que el miércoles se completará la programación con el cruce entre Argentino y Alumni. Independiente de San Cayetano tendrá jornada libre.

Resultados

Fecha 12

HURACAN TA 71 vs QUILMES 68

HURACAN N vs CLUB DE PELOTA

COSTA SUD 78 vs CLAROMECO 54

ARGENTINO vs ALUMNI

Libre: INDEPENDIENTE SC

Posiciones

HCAN NECOCHEA 19

ALUMNI 18

HURACAN 18

COSTA SUD 18

QUILMES 15

RECREATIVO CL. 14

ARGENTINO 13

CLUB DE PELOTA 13

INDEPENDIENTE SC 10