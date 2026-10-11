En el marco del desarrollo de su quinta edición de la gran rifa anual «Tu sueño más cerca», el Club Sportivo Olimpo realizó la entrega formal del automóvil 0km correspondiente al sorteo por pago anticipado. El flamante ganador del vehículo marca Renault Kwid fue el vecino Gustavo Rodera.

La iniciativa, realizada en conjunto entre la institución aurinegra y Pardo Inmobiliaria, se da en un año muy especial para el club, que celebra sus 80 años de trayectoria institucional (1946-2026).

Desde la organización informaron que aún quedan los últimos números disponibles para quienes deseen sumarse. La propuesta continúa con sorteos y premios mensuales, teniendo como premio principal el sorteo de un terreno ubicado en el Barrio Abierto Alem, el cual se llevará a cabo durante el mes de diciembre.

Para adquirir las últimas ubicaciones y consultar condiciones, los interesados pueden comunicarse al teléfono 2983-547840.