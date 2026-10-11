En el marco de las acciones del mes de sensibilización sobre el cáncer de mama, conocido globalmente como Octubre Rosa, el Servicio de Oncología del Centro Municipal de Salud de Tres Arroyos convocó a toda la ciudadanía a participar de la caminata comunitaria de cierre de campaña.

El encuentro está programado para el sábado 17 de octubre a las 15:30 en la Plaza San Martín. La jornada tiene como propósito central fomentar el hábito de los controles médicos periódicos y remarcar el impacto fundamental de la detección precoz en el abordaje de la patología.

La iniciativa cuenta con la organización articulada entre la Dirección de Mujeres, Género y Diversidad y la Dirección de Deportes y Políticas para la Juventud de la comuna. Bajo la consigna «Ponele el pecho», los organizadores invitan a los vecinos a acompañar la propuesta con el fin de promover hábitos preventivos y consolidar una red comunitaria enfocada en la salud integral.