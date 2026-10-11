El Campeonato Oficial de Tríos de Tercera categoría de la Asociación Tresarroyense de Bochas puso en marcha su segunda rueda con la disputa de la sexta fecha, que contó con cuatro encuentros correspondientes a las zonas A y B.

Por la Zona A, Sociedad Española se impuso por 15 a 9 frente a Recreativo Echegoyen “A”, mientras que Club de Pelota consiguió el mismo resultado ante Estudiantes “A”, también por 15 a 9.

En tanto, por la Zona B, Oriente derrotó a Recreativo Echegoyen “B” por 15 a 7 y Estudiantes “B” venció a Recreativo Claromecó por 15 a 11.

Con estos resultados, comenzó la etapa de revanchas del certamen, en la que los equipos volverán a enfrentarse dentro de sus respectivas zonas con el objetivo de sumar puntos y avanzar en la lucha por la clasificación.