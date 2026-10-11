Los atletas de Panta Rhei Entrenamiento tuvieron un intenso fin de semana deportivo, con representantes en eventos realizados en cuatro ciudades y participación en distintas disciplinas, desde el trail running hasta el duatlón y las pruebas de calle.

En Tandil, Luciano García afrontó el Desafío Héroes, una exigente competencia de trail desarrollada en dos etapas de 20 kilómetros cada una, disputadas el sábado y el domingo en las sierras de la ciudad. El atleta completó ambas jornadas con un muy buen desempeño.

Por su parte, en Monte Hermoso, Ariel Malaspina y Ramiro Saltapé participaron de la quinta fecha y cierre del Campeonato de Duatlón del Sur. Malaspina consiguió el segundo puesto en su categoría en el campeonato y finalizó cuarto en la última fecha. Saltapé, en tanto, no pudo completar la competencia debido a una caída durante el tramo de ciclismo.

La actividad también tuvo presencia en Mar del Plata, donde Sebastián Otero, Gimena Rossi y Mariano Altieri participaron del Open Sport Laguna. Otero y Altieri compitieron en la distancia de 15 kilómetros, con muy buenos tiempos personales, mientras que Rossi tomó parte de la prueba de 5 kilómetros, en la que también tuvo un buen desempeño.

Finalmente, en Tres Arroyos, Alejandro Mohamed y Federico Fernández representaron al grupo en la primera edición de EATA Corre. Mohamed participó en los 5 kilómetros y logró mejorar su marca personal, mientras que Fernández corrió los 10 kilómetros con un muy buen rendimiento.

De esta manera, Panta Rhei Entrenamiento volvió a decir presente en diferentes escenarios deportivos, con atletas que continúan sumando kilómetros, experiencias y objetivos cumplidos en cada competencia.