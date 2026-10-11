El atleta tresarroyense Luciano Saltapé tuvo una destacada actuación en el Campeonato Nacional Máster de Atletismo de Uruguay, que se desarrolla entre hoy y mañana en la pista Darwin Piñeyrúa de Montevideo, donde consiguió una medalla de oro y otra de plata en la categoría M45.

La primera alegría llegó durante la mañana, cuando Saltapé se impuso en la prueba de salto en largo con una marca de 5,23 metros, registrada en su primer intento, resultado que le permitió quedarse con el título de la especialidad.

Por la tarde, alrededor de las 15.30, el representante de Tres Arroyos volvió a competir, esta vez en salto en alto. Allí consiguió superar la varilla a 1,50 metros, marca que le permitió alcanzar la medalla de plata y el subcampeonato.

En ambas pruebas, Saltapé participó en calidad de invitado internacional, sumando una valiosa experiencia y dos importantes resultados en el certamen que reúne a atletas máster.

Por último, el deportista agradeció el acompañamiento de sus auspiciantes, Veterinaria Don Hugo y Carnicería El Tato, que colaboraron para cubrir parte de los gastos de viaje y estadía, y al Gimnasio Max.Fit, donde realiza sus entrenamientos de fuerza.