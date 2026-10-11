Las representantes de la Asociación Tresarroyense de Bochas concluyeron su participación en el Campeonato Provincial Individual de Damas, que se desarrolla en la Asociación de Magdalena y Punta Indio.

En la categoría A, Silvina Iribarne cayó por 12 a 4 frente a la representante de La Plata, en un encuentro disputado durante las últimas horas del sábado. Con este resultado, la bochófila tresarroyense quedó eliminada en los cuartos de final de la competencia.

Por su parte, Vanesa Argentieri, representante local en la categoría B, también se despidió del torneo tras perder por 12 a 4 ante la jugadora de la asociación anfitriona.

De esta manera, ambas deportistas cerraron su participación en el certamen provincial, llevando la representación de Tres Arroyos a una de las principales competencias de la disciplina en la provincia de Buenos Aires.