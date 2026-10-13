En el marco del Día Nacional del Psicólogo y la Psicóloga, Eliana Gonard visitó los micrófonos de Radio 3 Continental para reflexionar sobre la importancia de la salud mental, la evolución de la profesión y los nuevos desafíos que surgen en una sociedad atravesada por las redes sociales y los cambios en los vínculos humanos.

Con 15 años de trayectoria profesional, Gonard destacó que el mayor acercamiento de las personas a la psicología responde a un proceso de concientización sobre la salud mental y no simplemente a una cuestión de moda.

La salud mental, cada vez más visible

La profesional explicó que, con el paso del tiempo, se fueron derribando prejuicios en torno a la terapia y a quienes deciden buscar acompañamiento psicológico.

“No lo veo desde una cuestión de modas, sino desde la concientización de lo que implica la salud mental”, señaló.

En ese sentido, remarcó que el sufrimiento emocional no siempre se manifiesta de manera física y que resulta fundamental reconocer el malestar que atraviesan las personas, aunque no sea visible para los demás.

También sostuvo que este cambio permitió superar antiguas representaciones sociales que vinculaban la consulta psicológica con algo negativo. Por el contrario, consideró que la terapia puede ser un proceso de aprendizaje, crecimiento personal y transformación.

Los desafíos de la psicología en la era de las redes sociales

Durante la entrevista, Gonard se refirió al impacto de las redes sociales en los vínculos y en el desarrollo de las personas, especialmente durante la infancia.

Explicó que los profesionales deben mantenerse en constante actualización para comprender los cambios culturales y sociales que atraviesan a sus pacientes.

“Estamos atravesados por la cultura y por la sociedad”, expresó, al señalar que es necesario repensar cómo las nuevas formas de comunicación influyen en los vínculos, en el desarrollo de los niños y en la construcción de la subjetividad.

Asimismo, destacó la importancia de transmitir los conocimientos de manera clara y accesible. En ese punto, mencionó como referencia al psicólogo y escritor Gabriel Rolón, a quien valoró por su capacidad para explicar conceptos complejos de una forma comprensible para el público.

Una vocación que se convirtió en pasión

Al recordar cómo eligió su profesión, Gonard contó que desde joven sentía curiosidad por el pensamiento y el comportamiento humano, además de tener una inclinación natural hacia la escucha de los demás.

La decisión de estudiar Psicología surgió durante la búsqueda de una carrera universitaria, en un proceso que también trabajó en su propio espacio terapéutico.

Con el paso de los años, fue profundizando su formación y encontró en la psicología clínica, vinculada al trabajo en consultorio, el área en la que deseaba desarrollarse.

Al resumir su recorrido profesional, dejó una frase que refleja su vínculo con la vocación: “Yo elegí la psicología y la psicología me enamoró”.