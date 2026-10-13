La Academia El Caldén de Tres Arroyos, dirigida por Martín Rodríguez Blanco, tuvo una destacada actuación en el 6.º Certamen Competitivo “Sentir Rosaleño”, realizado los días 10 y 11 de octubre en la ciudad de Punta Alta, donde consiguió importantes reconocimientos en distintas categorías de la danza folklórica.

Uno de los mayores logros de la delegación tresarroyense fue la obtención de la Copa a la Mejor Delegación en la Categoría Mayor, con un total de 48 puntos acumulados. El reconocimiento reflejó el trabajo colectivo, la preparación y el compromiso de los bailarines, docentes y todo el equipo de la institución.

Numerosos primeros puestos

Durante las dos jornadas de competencia, los representantes de El Caldén lograron el primer puesto en las categorías Pareja Tradicional Adulto, Pareja Estilizada Mayor, Pareja Libre y Pareja Tradicional Mayor, además de consagrarse en Conjunto Libre Mayor.

A estos resultados se sumó el primer puesto en Mejores Intérpretes de Zamba, otro de los reconocimientos destacados de la participación de la academia.

La delegación también obtuvo el segundo puesto en Conjunto Estilizado, categoría Mayor, y en Cuadro Único, mientras que alcanzó el tercer lugar en Conjunto Tradicional, categoría Mayor.

Distinciones especiales

Los reconocimientos individuales y grupales también tuvieron un lugar destacado. El staff femenino de la Academia El Caldén recibió la distinción Revelación del Certamen, mientras que Martín Rodríguez Blanco fue elegido Mejor Bailarín del Certamen en la Categoría Mayor, en reconocimiento a su desempeño artístico sobre el escenario.

Orgullo tresarroyense

Desde la institución expresaron su orgullo y satisfacción por los resultados obtenidos y agradecieron a cada integrante de la delegación por representar a Tres Arroyos con responsabilidad, entusiasmo y amor por la danza.

Los premios conseguidos en Punta Alta representan un nuevo impulso para la Academia El Caldén, que continúa trabajando en la formación artística, la difusión de las raíces culturales y el crecimiento de la danza folklórica, llevando la identidad tresarroyense a distintos escenarios.