El Centro Municipal de Salud de Tres Arroyos recibió la visita de profesionales de la Residencia de Epidemiología de la Región Sanitaria I —con sede en el Hospital Interzonal General de Agudos «Dr. José Penna» de Bahía Blanca— en el marco de una jornada orientada a entablar una agenda de trabajo conjunto y articulado.

Durante el encuentro, los equipos técnicos intercambiaron experiencias e iniciativas tendientes a la estructuración de un área formal de Epidemiología en el nosocomio local. La propuesta busca articular un equipo de carácter interdisciplinario que optimice y amplíe las tareas de monitoreo y prevención que se realizan en el distrito.

En el transcurso de la reunión, se remarcó el valor estratégico de disponer de datos sanitarios locales, sistemáticos y actualizados. Esta herramienta técnica resulta indispensable para diagnosticar la realidad sanitaria de la población y fundamentar la toma de decisiones, la asignación de recursos y el diseño de políticas públicas de salud pública.

Desde la institución destacaron que esta primera visita representa la piedra angular de una cooperación técnica continua que permitirá consolidar el sistema de vigilancia epidemiológica y elevar la capacidad de respuesta frente a las demandas sanitarias de los vecinos.