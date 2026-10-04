Argentina atraviesa una profunda transformación demográfica: la tasa global de fecundidad cayó a 1,2 hijos por mujer, ubicándose muy por debajo del nivel de reemplazo poblacional (2,1). Frente a este escenario, Mariana Isasi, Jefa de Oficina del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en Argentina, explicó los factores detrás del fenómeno y remarcó la distancia existente entre los deseos de maternar/paternar y las posibilidades reales de concretarlos.

“Vemos una tasa de fecundidad muy baja en Argentina, 1,2 hijos por mujer en el último dato que tenemos disponible, y lo que quisimos fue indagar desde el Fondo de Población de Naciones Unidas y la consultora Voices! qué estaba pasando que las tasas de fecundidad en Argentina disminuyeron tanto y si las personas están cumpliendo con sus deseos de maternidad/paternidad”, señaló Isasi.

En ese sentido, la especialista destacó: “Allí el dato contundente [es] que el 57% de las personas entre 18 y 45 años dicen que quisieran tener más hijos de los que tienen. Y si nos enfocamos en el grupo más joven, de 18 a 24 años, el 70% dice querer tener más hijos”.

Consultada sobre los motivos que explican por qué la población no alcanza el número de hijos proyectado, Isasi precisó: “Lo que nos respondieron fue que se debía principalmente a cuestiones materiales o económicas: lo económico como la razón número uno, el desempleo o la precariedad laboral como la segunda razón, y también el acceso a vivienda o la dificultad de acceso a la vivienda como otra de las razones fuertes que aparece”. A su vez, puntualizó que “en un cuarto lugar está la dificultad para encontrar parejas adecuadas para tener hijos”, además de “las cuestiones vinculadas con cuidados, que son otra de las razones que vienen influyendo fuertemente”.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Intenciones Reproductivas (UNFPA / Voices!), las condiciones económicas y las tareas de cuidado explican en conjunto el 62% de las situaciones en las que las personas tienen menos descendencia de la deseada, mientras que el modelo de dos hijos continúa siendo el ideal predilecto (34%).

Al abordar si las nuevas generaciones actúan con mayor racionalidad al momento de planificar la familia, Isasi sostuvo: “Son más racionales y además pueden decidir. En otro momento no teníamos la tecnología que permitía prevenir embarazos, básicamente. En este momento contamos con una canasta de información vinculada con salud sexual y salud reproductiva que hace que las personas que decidan no tener hijos puedan hacerlo”.

Asimismo, destacó la trascendencia de la baja en el embarazo no intencional en la juventud: “En Argentina logramos mejorar una tasa de fecundidad, y ahí lo pongo en términos positivos: definitivamente que hayamos logrado bajar en casi 70% las tasas de fecundidad adolescente es un logro, y me parece que en ese caso poder postergar la maternidad es un hito positivo”.

Sobre este punto, subrayó el impacto formativo y laboral: “Que una niña o una adolescente pueda terminar su escuela secundaria sin quedar embarazada definitivamente para mí es positivo. Quienes han tenido hijos a más temprana edad dicen que han tenido que postergar la finalización de estudios, o cambiar de trabajo, o disminuir carga laboral; entonces tienen un impacto en la vida profesional y de desarrollo, principalmente de las mujeres”.

Por otro lado, Isasi advirtió sobre las nuevas prioridades en el proyecto vital: “Preguntamos especialmente qué consideran las personas indispensable para una vida plena: las cuestiones vinculadas con salud, desarrollo profesional, educación, vivienda aparecen entre las principales. Tener hijos aparece un poco más abajo, con un 65% de las personas diciendo que tener hijos es indispensable para una vida plena. Lo que nos hace pensar es que las personas están necesitando determinadas condiciones para a partir de ahí decidir tener hijos. Eso es un cambio cultural fuerte”.

Respecto del rol de la conectividad y las redes sociales en las relaciones interpersonales, la titular de UNFPA Argentina consideró que “cambian nuestros vínculos” y que “los dispositivos vienen a generar cierta interferencia en las relaciones interpersonales”. Indicó que “el 20% de las personas que encuestamos dicen no poder tener hijos porque no encuentran la pareja adecuada” y añadió: “En las personas más jóvenes otorgan una relevancia mucho menor a las relaciones sexuales de lo que consideran las personas más adultas. Esto también creo que es un factor que está interviniendo: para tener hijos se necesita tener relaciones sexuales”.

Las declaraciones fueron dadas en Canal 7 de Mendoza, Canal 7 de Bahía Blanca, Canal 8 de San Juan, Canal 10 de Salta, Canal 10 de Río Negro.