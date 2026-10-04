Se disputó anoche la décima fecha del torneo Oficial RVD 75 aniversario que organiza a Asociación Tresarroyense de Básquet en la que el líder conservó su posición
Alumni derrotó a Claromeco por 91 a 68 con una gran noche de Francisco Ortiz que resultó la figura del juego. El goleador de la noche resultó Nicolás Muñoz que aportó 24 unidades para la nueva victoria del Rojito
En Necochea, Huracán N logró un amplio triunfo sobre Independiente SC por 91 a 39 con parciales 19 a 12, 21 a 15, 26 a 4 y 19 a 8 mostrando una enorme superioridad
En el duelo de equipos tresarroyenses sobresalieron Costa Sud y Club de Pelota, el Oriverde venció con comodidad a QUIlmes por 71 a 57, en tanto en el Griyo Goizueta el partido resultó más parejo quedando el Celeste con el triunfo frente a Argentino por 68 a 64
Resultados
Fecha 10
HURACAN N 91 vs INDEPENDIENTE SC 39
COSTA SUD 77 vs QUILMES 51
ARGENTINO 64 vs CLUB DE PELOA 68
ALUMNI 91 vs CLAROMECO 68
Libre: HURACAN TA
Posiciones
ALUMNI 18
HCAN NECOCHEA 17
HURACAN 14
COSTA SUD 14
QUILMES 13
ARGENTINO 12
CLUB DE PELOTA 12
RECREATIVO CL. 11
INDEPENDIENTE SC 9
Próxima fecha
Fecha 11
CLAROMECO vs ARGENTINO
CLUB DE PELOTA vs COSTA SUD
QUILMES vs HURACAN N
INDEPENDIENTE SC vs HURACAN TA
Libre: ALUMNI