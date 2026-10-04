Se disputó anoche la décima fecha del torneo Oficial RVD 75 aniversario que organiza a Asociación Tresarroyense de Básquet en la que el líder conservó su posición

Alumni derrotó a Claromeco por 91 a 68 con una gran noche de Francisco Ortiz que resultó la figura del juego. El goleador de la noche resultó Nicolás Muñoz que aportó 24 unidades para la nueva victoria del Rojito

En Necochea, Huracán N logró un amplio triunfo sobre Independiente SC por 91 a 39 con parciales 19 a 12, 21 a 15, 26 a 4 y 19 a 8 mostrando una enorme superioridad

En el duelo de equipos tresarroyenses sobresalieron Costa Sud y Club de Pelota, el Oriverde venció con comodidad a QUIlmes por 71 a 57, en tanto en el Griyo Goizueta el partido resultó más parejo quedando el Celeste con el triunfo frente a Argentino por 68 a 64

Resultados

Fecha 10

HURACAN N 91 vs INDEPENDIENTE SC 39

COSTA SUD 77 vs QUILMES 51

ARGENTINO 64 vs CLUB DE PELOA 68

ALUMNI 91 vs CLAROMECO 68

Libre: HURACAN TA

Posiciones

ALUMNI 18

HCAN NECOCHEA 17

HURACAN 14

COSTA SUD 14

QUILMES 13

ARGENTINO 12

CLUB DE PELOTA 12

RECREATIVO CL. 11

INDEPENDIENTE SC 9

Próxima fecha

Fecha 11

CLAROMECO vs ARGENTINO

CLUB DE PELOTA vs COSTA SUD

QUILMES vs HURACAN N

INDEPENDIENTE SC vs HURACAN TA

Libre: ALUMNI