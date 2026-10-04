El Gran Premio de Bahréin ofreció un escenario atípico y sumamente complejo para el desarrollo de la máxima categoría del automovilismo mundial. Reubicada de manera excepcional en el circuito de Sepang, Malasia, debido a la situación de seguridad en Medio Oriente, la competencia estuvo marcada por inclemencias climáticas, estrategias cambiantes y un asfalto sumamente traicionero debido a las intensas precipitaciones que obligaron a demorar el inicio. En este contexto de máxima exigencia, Franco Colapinto volvió a dejar muestras claras de su garra y templanza conductiva al completar una meritoria actuación tras cruzar la meta en la decimotercera posición.

El fin de semana del joven talento argentino estuvo condicionado severamente antes del apagado de los semáforos. A pesar de haber plasmado una sólida labor en la jornada clasificatoria, las sanciones acumuladas alteraron drásticamente su lugar de largada. Por un lado, arrastraba una penalización de cinco puestos producto del incidente protagonizado en la cita previa de Azerbaiyán; a ello se le sumaron diez lugares adicionales por el recambio de componentes en su unidad de potencia, un costo estratégico inevitables que lo relegó hasta la fila final, partiendo desde el casillero número 21.

Frente a un panorama adverso y con la pista en condiciones de piso mojado que provocaron múltiples despistes e inconvenientes mecánicos a lo largo del parque automotor, Colapinto administró el ritmo de carrera con notable temple. A medida que el asfalto evolucionaba y obligaba a los boxes a recalcular las estrategias de neumáticos en tiempo real, el argentino fue ganando terreno mediante maniobras precisas y una notable consistencia, logrando ganar ocho lugares a lo largo de las vueltas para ver la bandera a cuadros en el 13° puesto.

En la parte alta de la tabla, la victoria quedó en manos del neerlandés Max Verstappen, quien se adjudicó su primer triunfo de la temporada 2026 tras haber partido desde la pole position. El podio en Sepang se completó con el desempeño del joven Kimi Antonelli, actual líder del campeonato, en el segundo escalón, seguido por el británico Lewis Hamilton en la tercera colocación. Para Colapinto, no obstante, el saldo final deja una lectura sumamente positiva: en un domingo donde finalizar la prueba ya representaba un desafío de envergadura, el argentino demostró una capacidad de reacción y supervivencia de primer nivel en la categoría reina.

Fuente: A24

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