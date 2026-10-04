El Centro Cívico de Córdoba fue sede este jueves de la 106º Asamblea del Consejo Federal de Seguridad Vial (CFSV), que reunió a representantes de 22 jurisdicciones y autoridades de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). La apertura estuvo a cargo del ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, y del Comité Ejecutivo del CFSV.

Durante el encuentro se abordaron distintos temas vinculados con la prevención y la concientización vial, con el objetivo de fortalecer las políticas en la materia y reducir la siniestralidad en el país.

Entre las experiencias presentadas, Córdoba, a través de Miguel Rizzotti, director general de Prevención de Accidentes de Tránsito, expuso sobre la implementación del sistema Scoring, vigente desde 2010 en la provincia. La herramienta establece el descuento de puntos en la licencia de conducir para los conductores que cometen infracciones.

La provincia destacó que el sistema permite aportar mayor equidad, corregir conductas al volante y dejar atrás la concepción de la licencia de conducir como un simple trámite administrativo.

Santa Cruz presentó el trabajo de su Observatorio Vial en cuanto a producción, procesamiento y publicación de datos sobre siniestralidad. La exposición abordó la recolección de información, la modernización del sistema y los resultados obtenidos a partir del análisis de la realidad territorial.

La presentación estuvo a cargo de María Sanz, subsecretaria de Seguridad Vial de Santa Cruz, y Verónica Forchino, directora provincial de Estadísticas del Observatorio de Seguridad Vial.

Por su parte, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada por Roberto Domecq, director general de Seguridad Vial, presentó su Plan de Seguridad Vial y las herramientas de inteligencia artificial utilizadas para sistematizar información proveniente de registros policiales e historias clínicas. También realizó un repaso de los principales hitos alcanzados por la jurisdicción en los últimos años y de las próximas medidas previstas.

Desde el norte argentino, Misiones presentó la modalidad y los resultados de los operativos de fiscalización vial realizados en zonas de frontera. La exposición estuvo a cargo de Juan Carlos Cuenca, presidente del Comité Ejecutivo del Consejo Provincial de Seguridad Vial.

La provincia de La Rioja, a través de Claudia de la Fuente, subsecretaria de Seguridad Vial, presentó el Protocolo de Actuación Integral para Emergencia en un Siniestro Vial (PAISV), una herramienta de acompañamiento emocional en el lugar del hecho destinada a los distintos organismos e instituciones que intervienen ante un siniestro vial.

Como parte de la jornada también participó YPF, representada por Sergio Segovia, gerente de Gestión de Flota, quien presentó las medidas y herramientas tecnológicas implementadas por la empresa para fortalecer la seguridad vial y reducir la siniestralidad entre su personal.

Esta nueva edición del Consejo Federal de Seguridad Vial permitió fortalecer el intercambio entre las distintas jurisdicciones y poner en común experiencias que pueden ser adaptadas y replicadas según las necesidades de cada territorio. El desafío es transformar ese trabajo federal en políticas concretas que mejoren la prevención y la fiscalización vial en todo el país.