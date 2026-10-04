Luego de las intensas lluvias acontecidas durante la noche y el amanecer de hoy, en la Liga Regional Tresarroyense se vieron obligados a postergar casi la totalidad de la programación sabatina

Muy temprano llegó la decisión de no jugar la fecha de inferiores, dado que las canchas de San Martín, ACDC y Villa tenián mucha agua en superficie

Luego a media mañana, se supo que las canchas de Central y Cascallares presentaban el mismo panorama por lo que se decidió postergar los partidos del ascenso que debían jugarse en ambos escenarios

La única actividad futbolera resultó el juego de la Primera división femenina entre Argentino vs Agrario que finalizó con el triunfo de Argentino por 5 tantos contra 2