El Centro Regional de Estudios Superiores de Tres Arroyos (CRESTA) anunció el inicio de las inscripciones para las trayectorias académicas que integrarán su propuesta educativa de cara al ciclo lectivo 2027. La oferta surge a partir del convenio institucional que la casa de estudios mantiene con la Universidad Provincial del Sudoeste (UPSO), consolidando una alianza estratégica para la formación profesional en el distrito.

Las nuevas alternativas académicas están centradas en la economía del conocimiento, el diseño, la comunicación estratégica, la gestión de redes sociales, el comercio electrónico y el desarrollo de emprendimientos digitales.

Entre las carreras anunciadas se destaca la Tecnicatura Universitaria en Diseño Gráfico y Emprendimientos Visuales, la cual cuenta con una duración de tres años y un plan de estudios compuesto por 19 asignaturas. El programa aborda áreas claves como la comunicación visual, el desarrollo publicitario, el marketing y la estructuración de proyectos creativos, ofreciendo además la Diplomatura Universitaria en Producción Gráfica y Digital como título intermedio.

De manera complementaria, la oferta incorpora la Tecnicatura Universitaria en Marketing Digital y Comercio Electrónico, propuesta de tres años y 18 materias diseñada para formar especialistas en publicidad digital, estrategias de mercado en entornos web, gestión de plataformas de venta en línea y formulación de nuevos modelos de negocios.

Ambas carreras se dictarán bajo la modalidad semipresencial, combinando instancias de cursada física con módulos de dictado sincrónico virtual, facilitando la flexibilidad horaria de los estudiantes.

Desde el CRESTA remarcaron que el diseño de esta oferta responde a las solicitudes y necesidades concretas detectadas en el entramado productivo y social de la comunidad, fortaleciendo el acceso a la educación superior pública y gratuita sin necesidad de trasladarse a otros centros urbanos.

Los interesados en conocer los planes de estudio y los requisitos de matriculación pueden ingresar a la plataforma carreras2027.netlify.app o realizar sus consultas vía correo electrónico a farah.yitani@cresta.edu.ar.