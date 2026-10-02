En una apuesta sostenida por humanizar la práctica médica y trascender los límites estrictamente clínicos del tratamiento, el servicio de Oncología del Centro Municipal de Salud anunció la reanudación de sus tradicionales encuentros multidisciplinarios. La iniciativa está especialmente concebida para contener a pacientes diagnosticados con patologías crónicas o procesos oncológicos, así como a sus círculos de afecto más cercanos.

La primera cita de este ciclo tendrá lugar el próximo miércoles 7 de octubre, en el horario de 10:00 a 12:00, dentro del espacio del Centro Cultural La Estación (ubicado en Av. Ituzaingó 320). A partir de esta jornada inaugural, la convocatoria mantendrá una cadencia fija, realizándose sistemáticamente el primer miércoles de cada mes.

El espíritu fundamental de estos talleres radica en la creación de una atmósfera segura para la escucha activa, el diálogo empático y el intercambio de vivencias. Bajo la guía y moderación de los profesionales que integran el equipo oncológico institucional, los concurrentes contarán con una plataforma adecuada para abordar el impacto biopsicosocial que conlleva el tránsito por terapéuticas de alta complejidad.

Cada sesión incluirá un momento compartiendo el desayuno, complementado con dinámicas participativas enfocadas en la socialización y en la salud integral del paciente. La convocatoria es abierta tanto a usuarios del nosocomio local como a la comunidad en general, con acceso totalmente libre y sin necesidad de realizar inscripción previa.