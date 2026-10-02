La localidad de San Mayol conmemoró su 119.º aniversario en una emotiva jornada institucional y comunitaria que reafirmó el arraigo de sus pobladores y el compromiso colectivo con el desarrollo de la población. La actividad reunió a familias, referentes de entidades intermedias y autoridades municipales en un marco donde la preservación de la memoria histórica y la suma de nuevos servicios públicos fueron los grandes ejes vertebradores.

El acto formal se inició con el izamiento del pabellón nacional a cargo de los niños del pueblo y la entonación de las estrofas del Himno Nacional Argentino. En ese marco de solemnidad, se realizó la presentación oficial de la nueva enfermera de la localidad, una adición estratégica en materia de salud pública que busca garantizar la contención directa y fortalecer la atención primaria en el territorio.

Uno de los hitos centrales del programa festivo fue la apertura de la segunda sala del Museo Histórico de San Mayol. Este espacio patrimonial, enriquecido mediante el acopio documental y material impulsado por los propios vecinos, constituye un pilar esencial para la salvaguarda de la identidad cultural del pueblo. Respecto a la institución, el espacio mantendrá sus puertas abiertas los fines de semana y feriados en el horario de 16:00 a 18:00 con visitas guiadas, permitiendo también la coordinación de turnos especiales mediante contacto previo con su referente, Daniela Gómez.

Durante la ceremonia, el intendente Pablo Garate enfatizó la relevancia del esfuerzo mancomunado para consolidar el crecimiento de las localidades rurales del distrito: «Tenemos que seguir trabajando paso a paso, acompañando a los vecinos, recuperando la historia de San Mayol y sumando cultura. Este museo es un ejemplo de lo que se puede hacer cuando una comunidad se compromete y trabaja unida», aseveró el jefe comunal. En sintonía, el subdelegado municipal, Javier Campo Kihn, expresó su reconocimiento hacia el esfuerzo diario de la ciudadanía por mantener vivos los valores identitarios. El encuentro concluyó con el tradicional canto del feliz cumpleaños alrededor del cual se unió toda la comunidad presente.