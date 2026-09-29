En una conferencia de prensa encabezada por el delegado municipal de Copetonas, Manuel Reinoso, el organizador Adrián Albornoz y el intendente Pablo Garate, se presentó la 12ª edición de la Fiesta del Mate y la Torta Frita, que se desarrollará el sábado 10 y domingo 11 de octubre, con una amplia programación artística y recreativa.

Reinoso destacó el crecimiento de una celebración que nació como un sencillo encuentro entre vecinos para compartir mates y tortas fritas durante el aniversario de la localidad y que, con el paso de los años, se convirtió en una fiesta que reúne a familias, amigos y visitantes de toda la región.

La programación comenzará al mediodía de ambas jornadas y contará con agrupaciones folclóricas, espectáculos de danza, bandas musicales y propuestas infantiles. Entre las novedades se destaca la incorporación de una carpa fogón y peña, que permitirá extender las actividades del sábado hasta la noche, con música en vivo y gastronomía.

También regresará el tradicional concurso de cebadores de mate y habrá talleres de cocina para niños, juegos, inflables, espectáculos infantiles, puestos de artesanos y food trucks. La propuesta musical incluirá folclore, rock y cumbia, con artistas locales y regionales.

Por su parte, Albornoz destacó el trabajo conjunto de las instituciones de Copetonas y explicó que se hizo especial hincapié en ofrecer precios accesibles en comidas y bebidas, para que las familias puedan disfrutar de las dos jornadas. También agradeció la colaboración de la Sociedad Española, el Instituto de Copetonas y los Bomberos Voluntarios, que estarán a cargo de la organización del estacionamiento.

El intendente Pablo Garate remarcó la importancia de la participación comunitaria y el acompañamiento municipal para sostener estas celebraciones. Además, señaló que la fiesta formará parte de una estrategia de pretemporada turística, destinada a promover las localidades y los atractivos del distrito durante los meses previos al verano.

En ese sentido, destacó la intención de fortalecer las actividades nocturnas del sábado para incentivar la llegada de visitantes que puedan permanecer durante todo el fin de semana en Copetonas o en localidades cercanas.

Finalmente, los organizadores invitaron a los vecinos de Tres Arroyos y de toda la región a participar de dos jornadas de encuentro, música y tradición, en una celebración que ya se ha consolidado como uno de los acontecimientos populares del distrito.