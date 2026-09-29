La Concejal Cecilia Del Aguila dio a conocer mediante una gacetilla de prensa la convocatoria a reunión para el jueves a las 9 horas del Consejo Asesor de Medio Ambiente

La concejal Cecilia del Águila impulsó la reapertura y convocatoria del Consejo Consultor de Medio Ambiente y Sustentabilidad del Municipio de Tres Arroyos, creado mediante la Ordenanza Nº 7538/22, con el objetivo de generar un ámbito específico de análisis y trabajo sobre la problemática de la erosión costera en el distrito.

La primera reunión se llevará a cabo este jueves a las 9 horas y contará con la participación de representantes del Departamento Ejecutivo Municipal y del Dr. Federico Isla, geólogo, investigador superior del CONICET y especialista en geología de costas, quien desde hace años desarrolla investigaciones vinculadas con la dinámica y los procesos erosivos del litoral bonaerense y cuenta con antecedentes específicos de estudio y asesoramiento sobre las costas de Tres Arroyos.

La iniciativa parte de la necesidad de que una problemática de creciente complejidad, que afecta especialmente a las localidades costeras de Claromecó, Reta y Orense, pueda ser abordada desde una mirada integral, interdisciplinaria y sostenida en el tiempo, incorporando criterios científicos, técnicos y ambientales.

“La situación de nuestra costa requiere que dejemos de abordar cada episodio de manera aislada. Necesitamos reunir en una misma mesa al Estado, la ciencia y las instituciones, analizar la información disponible y trabajar sobre criterios comunes que permitan tomar decisiones responsables y de largo plazo”, señaló Del Águila.

La propuesta plantea que el Consejo pueda constituirse en un ámbito para analizar los estudios e informes existentes, las investigaciones desarrolladas por organismos especializados y la incidencia de fenómenos como las marejadas extraordinarias, los procesos de ciclogénesis y las distintas intervenciones que pueden producir alteraciones en la dinámica costera.

Para Del Águila, la preservación de la costa no constituye únicamente una cuestión ambiental. Las playas representan uno de los principales recursos naturales y turísticos del distrito y están directamente vinculadas con la actividad económica, el empleo y el desarrollo de las comunidades costeras.

“Tenemos que lograr que ambiente, ciencia, planificación territorial y desarrollo turístico formen parte de una misma discusión. Cuidar nuestras playas también significa cuidar el futuro de nuestras localidades costeras y de las familias que viven y trabajan en ellas”, expresó la concejal.