La Iglesia Reformada Tres Arroyos-Claromecó extendió una cálida invitación a toda la comunidad para compartir y celebrar una nueva edición del “Almuerzo del Día de la Familia”. La cita tendrá lugar el próximo domingo 4 de octubre, a partir de las 13:00 horas, en las instalaciones del salón El Fanal.

El encuentro propone un espacio de reunión y convivencia acompañante de una propuesta gastronómica tradicional. El menú incluido con la tarjeta consistirá en chorizo, pollo y manto con ensaladas, seguido de ensalada de fruta como postre, además de agua y aguas saborizadas. Desde la organización señalaron que habrá servicio de cantina con venta de vino, cerveza y gaseosas, y recordaron a los asistentes que deberán concurrir con su propia vajilla y cubiertos.

El valor de las tarjetas se fijó en $35.000 para los adultos (mayores) y $10.000 para los menores. Aquellos interesados en participar deberán realizar su reserva de manera anticipada comunicándose exclusivamente a los números telefónicos (2983) 469482 o (2983) 531458.