El Museo Municipal José A. Mulazzi, dependiente de la Dirección de Cultura, Educación y Derechos Humanos, suma una atractiva propuesta cultural y recreativa para los más pequeños. En el marco de la nueva edición de la Maratón Nacional de Lectura promovida por la Fundación Leer, la institución local se alió con la reconocida Compañía de Narración Oral y Escénica «Al Sol como la Cigarra» para llevar adelante una jornada especial de literatura e imaginación.

La actividad tendrá lugar este viernes 2 de octubre, en el horario de 17:30 a 18:30 horas, en las instalaciones del museo.

El encuentro comenzará con la narración oral y una cuidada puesta en escena de la obra «La niña que iluminó la noche». Según explicaron desde el colectivo narrativo, se trata de «una bellísima historia pensada para conocer a esta niña de la luna y perder el miedo a la oscuridad», permitiendo a los niños sumergirse en una experiencia sensible y participativa.

Al finalizar la lectura, la propuesta continuará con un taller práctico de producción. En este espacio, los pequeños participantes elaborarán sus propios móviles artesanales con figuras de lunas y estrellas, diseñados para colgar sobre sus camas y acompañar sus momentos de descanso.

La iniciativa está recomendada para niños de entre 3 y 9 años. Las entradas anticipadas ya se encuentran a la venta a un valor de $8.000 —importe que incluye la totalidad de los materiales de trabajo para el taller— y pueden reservarse comunicándose al WhatsApp 2983-401490.