En un firme compromiso por vincular la formación académica con la sociedad, los estudiantes de la Tecnicatura Universitaria en Mantenimiento Industrial dictada en el Centro Regional de Estudios Superiores de Tres Arroyos (CRESTA) —en convenio con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN)— llevarán a cabo una jornada de extensión profesional. El encuentro se desarrollará el próximo jueves 1 de octubre, en el horario de 18:00 a 21:00, en la sede institucional ubicada en Maipú 270, con acceso libre y gratuito para todos los interesados.

La propuesta, coordinada por la docente Rosana Greco en el marco de la cátedra de Inglés Técnico, articulara una serie de exposiciones breves donde los futuros técnicos abordarán ejes centrales de la disciplina. A lo largo del encuentro se analizarán conceptos fundamentales como el mantenimiento preventivo, sistemas de potencia de fluidos, lubricación, bombas, compresores, cañerías, sistemas eléctricos e iluminación. Asimismo, se concretará la presentación pública de un diccionario básico con terminología específica del área, una herramienta orientada a facilitar la comprensión técnica y el desempeño laboral en el sector productivo.

El programa de disertaciones estará integrado por los siguientes ejes temáticos y expositores:

Introducción al mantenimiento industrial y mantenimiento preventivo: Lucía Ríos

Lubricación: Ulises Acuña Buono

Sistema de potencia de fluidos: Alan Gallo

Bombas y compresores: Juan M. Delgiorgio

Mantenimiento de sistemas de cañerías: Alejo Gallo

Mantenimiento eléctrico industrial: Eros Bianco

Transformadores eléctricos: Santiago Cardozo

Iluminación: Juan Douma

La iniciativa representa una valiosa oportunidad para que la ciudadanía y el sector industrial local conozcan de primera mano la capacitación técnica que se imparte en la institución, promoviendo el intercambio de saberes y el fortalecimiento del perfil profesional de sus alumnos.