Las primeras jornadas gratuitas de grafología se realizarán el próximo 10 de octubre a través de la plataforma Zoom, un evento de gran renombre organizado por la Comunidad Internacional Michón que contará con ponencias de especialistas de diferentes temáticas.

La reconocida grafóloga y docente Norma Monroy fue seleccionada para realizar la apertura oficial del evento, un reconocimiento muy importante ya que la convocatoria se realiza mediante rotación dentro de esta prestigiosa comunidad de referencia global.

Bajo el título de grafología del tatuaje y la piel como escritura del alma, la especialista profundizará en cómo la elección del diseño, color, tamaño y ubicación corporal funcionan como significantes tan precisos como el grafismo tradicional sobre papel.

El evento principal es de carácter totalmente gratuito y abierto al público, aunque requiere una inscripción previa obligatoria mediante un formulario web debido a que los cupos en vivo son limitados, mientras que las certificaciones oficiales de participación serán aranceladas.

Un estudio grafológico completo se realiza en una única sesión de una hora y media aproximadamente, donde a través de la escritura, la firma y los dibujos se detectan posibles bloqueos personales y se otorgan herramientas prácticas para modificar y transitar mejor la realidad.