En una jornada histórica para el sector turístico, la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT) dio inicio a su 30ª edición en el predio de La Rural con una cifra récord: más de 65.000 personas recorrieron los pabellones en su primer día de apertura al público.

El acto de apertura se desarrolló ante un auditorio colmado por más de 1.200 asistentes y contó con la presencia de autoridades nacionales, del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dirigentes del sector empresarial y referentes de organismos internacionales.

Autoridades y presencia internacional en el acto inaugural

La ceremonia contó con la participación de la Fanfarria Militar Alto Perú, encargada de la entonación del Himno Nacional Argentino previa al tradicional corte de cinta.

El estrado principal estuvo integrado por:

Andrés Deyá , presidente de la FIT.

Daniel Scioli , secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación.

Jorge Macri , jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

David Collado Morales , ministro de Turismo de República Dominicana (país invitado de honor).

Valentín Díaz Gilligan , presidente del Ente de Turismo de la CABA.

Dante Querciali , presidente del Consejo Federal de Turismo (CFT).

Laura Teruel , presidenta de la Cámara Argentina de Turismo (CAT).

Fabián Lombardo , presidente de Aerolíneas Argentinas.

Heitor Kadri , director de la Oficina Regional para las Américas de ONU Turismo.

Abdulla Bin Touq Al Marri , ministro de Economía y Turismo de Emiratos Árabes Unidos.

Adrián Manzotti , vicepresidente de la FIT.

Enrique Pepino, presidente de Ferias Argentinas S.A.

Durante su discurso, Andrés Deyá remarcó la trayectoria de tres décadas del evento: «FIT ha logrado algo maravilloso y casi mágico: reunir al mundo entero en un solo lugar. Que la Argentina convoque a más de 60 países de todos los continentes, a las provincias argentinas, a más de 140 mil visitantes, realizando más de 10.800 citas de negocios registradas, es una prueba irrefutable de lo que somos capaces de lograr cuando el sector público y el privado tiran del carro en la misma dirección».

Destinos, gastronomía y atractivos principales

República Dominicana, en su rol de país invitado en esta edición, inauguró un stand exclusivo de 400 metros cuadrados orientado a promocionar no solo sus playas, sino también su oferta en gastronomía, cultura, ecoturismo, cruceros y eventos deportivos.

Asimismo, la feria presentó una nutrida agenda que incluyó el desarrollo del encuentro FEMTUR, el desfile Argentina Fashion and Travel, y la concurrencia a los sectores de FIT Food & Market y FIT Outdoor, complementando las propuestas institucionales del pabellón nacional y del área internacional.

Días y horarios de la FIT 2026