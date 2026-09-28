En lo que representa uno de los hitos institucionales y diplomáticos más significativos de la agenda pública del año, el Gobierno Nacional ha formalizado el esquema regulatorio que acompañará la gira apostólica del papa León XIV por el territorio argentino. A través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) rubricado por el presidente Javier Milei y publicado en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo ratificó la declaración de feriado nacional para el próximo lunes 9 de noviembre, al tiempo que instrumentó asuetos locales en las jurisdicciones por las que se desplazará el Pontífice entre el 8 y el 11 del mismo mes.

El despliegue normativo fundamenta la interrupción de las actividades operativas habituales en consideraciones de estricto ordenamiento logístico y protocolos de alta seguridad. Ante el proyectado flujo masivo de fieles e itinerarios de movilidad urbana intensos, la administración central concluyó que la convivencia entre la dinámica económica cotidiana y las concentraciones populares resulta técnicamente inviable.

Un esquema descentralizado y adaptado al itinerario papal

El diseño de la medida establece una arquitectura diferenciada por distritos. La jornada central del lunes 9 de noviembre paralizará la actividad general en todo el país con motivo de la misa multitudinaria prevista en el predio del Monumento a los Españoles, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Sin embargo, la norma introdujo particularidades para el resto de la agenda:

Martes 10 de noviembre: Se decretó feriado local circunscripto a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Provincia de Córdoba, jurisdicción esta última donde el obispo de Roma encabezará una ceremonia en la Escuela de Aviación Militar y visitará la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

Miércoles 11 de noviembre: La inactividad oficial se trasladará exclusivamente a la Provincia de Buenos Aires, jornada en la que el Santo Padre celebrará un oficio religioso en la Basílica de Nuestra Señora de Luján previo a su partida con destino a Lima.

Coordinación institucional y marco operativo

Para conducir la articulación entre las fuerzas de seguridad, los equipos de protocolo y los gobiernos provinciales, la Jefatura de Gabinete de Ministros dispuso la creación de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Visita de Su Santidad el Papa León XIV”. La estructura estará encabezada por un funcionario con rango de secretario —con carácter ad honorem— y contará con un plazo de vigencia de doce meses para resolver las contingencias organizativas y de financiamiento jurisdiccional.

El evento ha movilizado de igual manera a la Iglesia local. Desde el Arzobispado de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva confirmó la convocatoria de hasta 20.000 voluntarios para asistir en el guiado y contención de las multitudes, anunciando asimismo la exención de tarifa en el sistema de transporte público SUBE para los equipos de logística autorizados durante las jornadas afectadas.

Con un tono diplomático respetuoso, la Casa Rosada acompañó la publicación del decreto con un comunicado formal donde valoró el gesto de la Santa Sede al incluir a la Argentina en su itinerario internacional, señalando que la nación se prepara para recibir al Pontífice en un clima de afecto y profunda significación comunitaria.

Fuente: Infobae (Sección Política)

Fotografía / Crédito de imágenes: Papa León XIV: Andina / AFP