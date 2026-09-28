En el marco del programa de reestructuración del Estado y desinversión en sectores estratégicos promovido por el Gobierno Nacional, el Poder Ejecutivo dio un paso decisivo al autorizar la venta de la totalidad de las acciones que la empresa estatal Energía Argentina S.A. (Enarsa) posee en tres de las principales centrales de generación termoeléctrica del país. La medida, formalizada este lunes mediante la publicación del Decreto 1107 en el Boletín Oficial, establece las bases regulatorias para encarar llamados a licitación pública nacional e internacional.

El instrumento legal habilita la venta inmediata de las tenencias accionarias de Enarsa en la Central Termoeléctrica Manuel Belgrano, ubicada en Campana (Provincia de Buenos Aires), donde el Estado controla el 65% del capital social, y en la Central Termoeléctrica José de San Martín, asentada en Timbúes (Provincia de Santa Fe), donde la participación pública asciende al 68,83%. Ambas infraestructuras operan bajo la modalidad de ciclo combinado de gran escala y disponen de una potencia nominal instalada cercana a los 800 megavatios cada una.

El cronograma especial para la Central Guillermo Brown

Por su parte, la venta correspondiente a la Central Termoeléctrica Guillermo Brown (CTGB) seguirá un esquema temporal diferenciado debido a la arquitectura jurídica que rige sus activos. Enarsa no ejerce actualmente la titularidad directa de dichas acciones, puesto que su incorporación accionaria está supeditada a la extinción del fideicomiso original constituido para la construcción y mantenimiento de la planta.

Dado que el contrato fiduciario concluye este miércoles 30 de septiembre, la sociedad gerente dispondrá de un lapso de 90 días tras la finalización del contrato de abastecimiento del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) para ejecutar las reorganizaciones societarias que integren formalmente a Enarsa. De acuerdo con las adendas vigentes, la participación estatal en CTGB no podrá ser inferior al 70% del paquete accionario, tras lo cual el Ministerio de Economía estará en condiciones de lanzar el proceso licitatorio.

Valuación de mercado y marco legal

El despliegue de estas privatizaciones parciales se encuadra en la segunda etapa del proceso de transformación de Enarsa autorizada por la Ley Bases dictada en julio de 2024. Previamente, las autoridades del sector eléctrico habían completado trámites de reordenamiento operativo, tales como la transferencia de titularidad de la planta de Campana hacia la firma Termoeléctrica Manuel Belgrano.

Aunque las autoridades nacionales no han fijado formalmente un precio base preliminar en los pliegos de licitación, analistas del mercado energético estiman de forma orientativa que la participación accionaria estatal en cada una de las firmas podría rondar los 300 millones de dólares. Las cotizaciones definitivas quedarán supeditadas a las ofertas presentadas en las compulsas públicas internacionales.

Fuente: TN (Todo Noticias) / Sección Economía

Fotografía / Crédito de imágenes: Central de generación eléctrica de Enarsa: TGM