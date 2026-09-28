En un veredicto de altísima repercusión internacional que pone fin a un proceso judicial de más de cuatro años, el Tribunal en lo Penal de París condenó a penas de 26 y 19 años de prisión a los principales responsables del asesinato del exjugador de la selección argentina de rugby, Federico Martín Aramburú. Las condenas recayeron sobre el exmilitar Loïk Le Priol y su allegado Romain Bouvier, ambos vinculados a movimientos de extrema derecha en Francia, quienes atacaron a tiros al deportista tras una altercación nocturna en el centro de la capital francesa.

El fallo judicial concluyó un extenso debate oral iniciado a comienzos de septiembre, en el que el jurado popular desestimó la figura de premeditación invocada por la querella, así como los planteos de legítima defensa e imputabilidad reducida ensayados por las representaciones técnicas de los imputados.

La reconstrucción del ataque e intencionalidad fatal

De acuerdo con las pruebas ventiladas en la sala de audiencias, la secuencia que culminó con el trágico desenlace comenzó tras una disputa verbal en un bar del céntrico bulevar Saint-Germain. Luego de que la seguridad del establecimiento dispersara a los involucrados, Aramburú y su socio y amigo Shaun Hegarty se dirigían a pie hacia su hotel cuando fueron abordados desde un vehículo por los agresores.

La pericia balística y los testimonios determinaron una cronología criminal letal:

Primer ataque: Romain Bouvier descendió de la unidad y efectúo cuatro disparos, dos de los cuales impactaron en el muslo y en el costado del exjugador.

Ataque definitivo: Acto seguido, Loïk Le Priol tomó el arma, persiguió a pie a Aramburú mientras este intentaba alejarse y descerrajó seis tiros adicionando cuatro impactos por la espalda, dos de los cuales resultaron mortales de necesidad.

La investigación judicial remarcó que la víctima se encontraba completamente desarmada y que la intensidad de la ráfaga de disparos evidenció una inconfundible determinación de causar la muerte.

Trayectoria deportiva y penas accesorias

Federico Martín Aramburú, formado en el Club Atlético de San Isidro (CASI), contó con una destacada trayectoria internacional que incluyó 22 presentaciones con la camiseta de Los Pumas —destacándose el histórico tercer puesto en la Copa del Mundo Francia 2007— y un prolífico paso por el rugby francés en instituciones como Biarritz Olympique y Perpignan.

Además de las penas de prisión efectiva impuestas a Le Priol (26 años) y Bouvier (19 años), el tribunal dictó penas menores de tres años de prisión en suspenso a otros dos implicados en la causa por delitos conexos de encubrimiento y obstrucción a la labor de los investigadores durante los días posteriores al hecho.

Fuente: Mi Telefe / Sección Actualidad

Fotografía / Crédito de imágenes: Loïk Le Priol tras la sentencia: AFP / Thibault Souny